Суд приговорил главу «Приорбанака» к 3,5 годам колонии по статье об уклонении от уплаты налогов

29 июля Минский городской суд приговорил председателя правления «Приорбанака» Сергея Костюченко к 3,5 годам колонии по статье об уклонении от уплаты налогов (часть 1 и часть 2 статьи 243 УК), сообщает «Наша Ніва». О приговоре стало известно спустя три дня. Двух других обвиняемых Ж. и М. приговорили к 3 годам колонии.

По информации издания, формально вопросы у силовиков вызвала схема сбережения на налогах с помощью системы накопительного страхования «Приорлайф», которой пользовались банкиры для вывода дивидендов без выплаты подоходного налога.

По сообщению пресс-службы Верховного суда, обвиняемые с 1 декабря 2007 года по 22 января 2021 года «умышленно занизили налоговую базу» и уклонились от уплаты налогов на общую сумму 1 518 103,92 рубля.

Также каждого обязали выплатить штраф в 3 000 базовые величины.

6 марта о задержании банкира сообщило издание «Наша Нiва», со ссылкой на источники. По информации издания, Костюченко сказали прибыть в КГБ, откуда его уже не выпустили.

Обновлено в 18:25. Добавлена информация о двух осужденных.