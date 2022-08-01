Гомельчанину присудили два года колонии за фото российской техники

Гомельчанину и IT-специалисту Андрею Уткину присудили два года колонии за фото российской техники, сообщает «Вясна».

Уткина судили по делу о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК). Правозащитники ссылаются на провластные телеграм-каналы, где говорилось, что гомельчанин сфотографировал российскую технику — военные машины с буквой V — и отправил снимки в «Беларускі гаюн».

Это не первое заседание по подобному делу. Например, 18 июля гомельский областной суд приговорил местного жителя к 3 годам колонии за то, что он снял на видео российскую военную технику и отправил запись «экстремистскому формированию». На момент съемки ему было 17 лет.