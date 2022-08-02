Силовики задержали посетителя фестиваля Viva Braslav «за демонстрацию экстремистской символики»

На музыкальном фестивале Viva Braslav силовики задержали одного из посетителей «за демонстрацию экстремистской символики», пишет провластный телеграм-канал «Центр "Э"».

«Медиазона» нашла страницу задержанного в соцсетях — его зовут Михаил Тарловский. «Центр "Э"» называет Тарловского анархистом. Авторы канала утверждают, что он был на фестивале без майки, поэтому были видны его татуировки, например, символ анархизма — буква «А» в круге (букве «О»), герб «Погоня»,

«Мишке-анархисту так понравился город Браслав, что он решил остаться у гостеприимных правоохранителей за демонстрацию экстремистской символики, что решил остаться на месяцок-другой», — пишут авторы «Центра "Э"».

В этом году музыкальный фестиваль Viva Braslav прошел 29-30 июля в Браславе. На нем выступили в том числе группы Temra, Dabro и другие.