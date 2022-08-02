Телеканал «БелБизнесЧенел» прекратил вещание с 1 августа. Об этом канал сообщил на своей странице в фейсбуке. Причины прекращения работы ББК неизвестны.

В августе 2021 года провластный телеграм-канал «Желтые сливы» обратил внимание на сюжет о скандале вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской на Олимпиаде.

«Неужели местная редакция думает, что в нашей стране будут сквозь пальцы смотреть на такие выходки? Когда там у вас, говорите, лицензия на вещание заканчивается?» — задавались вопросом авторы «Желтых слив».

«Белбизнесченел» был единственным в Беларуси телеканалом о бизнесе, построенном на ретрансляции программ российского телеканала РБК и съемке собственных программ о беларуском бизнесе. Согласно отчету о телесмотрении за июнь 2022 года, в мае и июне среднесуточная доля аудитории у ББК была больше, чем у главного спортивного телеканала страны «Беларусь 5».