Прокуратура направила в суд дело против разработчика приложения Belscan

Прокуратура направила в суд уголовное дело против 32-летнего разработчика приложения для бойкота лояльного властям бизнеса и деанонимизации силовиков, сообщает пресс-служба ведомства. «Медиазона» нашла страницу программиста в соцсетях — его зовут Артем Мазаник.

Согласно СК, в 2020 году он разработал приложение, с помощью которого распространял информацию о частной жизни и персональных данных силовиков и представителей власти. Кроме того, программа позволяла определять производителей товаров по штрих-коду и проверять их принадлежность к беларуским предприятиям. В пресс-релизе говорится, что в программа содержала призывы к действиям против нацбезопасности. Речь идет о приложении Belscan — о задержании его разработчика силовики отчитывались 14 января.

В ведомстве добавляют, что программист дважды принимал участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Разработчика обвиняют незаконном сборе и распространении персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК), призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК, пособничестве в разжигании вражды (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 130 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

В конце июля КГБ внес Мазаника в список лиц, причастных к террористической деятельности.