На заседании по делу о захвате власти политолог Александр Федута ходатайствовал о медицинском осмотре

На заседании по делу о захвате власти обвиняемый политолог Александр Федута ходатайствовал о необходимости проведения для него медицинского осмотра, сообщает «Вясна».

Федута рассказал о своем плохом самочувствии и заседание решили закончить раньше, пишут правозащитники. Также в своих показаниях политолог объяснил, как проходили зум-конференции, на которых присутствовали некоторые из обвиняемых по делу. Он сказал, что не знал людей, которые фигурировали в следствии как их участники: экс-сотрудника спецподразделения «Алмаз» Игоря Макара, предполагемого администратора телеграм-канала ОГСБ Дениса Хофмана и бывшего силовика Павла Кулаженко. На одной из конференций был Роман Протасевич, уточнил обвиняемый.

«Для меня большим удивлением было его участие в одной из зум-конференций. Один-единственный раз прозвучала фамилия Автуховича», — сказал Федута.

Также в Минском областном суде сегодня давала показания Ольга Голубович. Бухгалтерку обвиняют в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК). При даче показаний она признала свою вину и озвучила, что принимала участие в протестах 2020 года, передает «Вясна».

«Я правда находилась на маршах в 3-4 часа. Я всегда была с мобильным телефоном. Про первый марш я услышала в телеграм-канале и решила, что нужно присоединиться», — сказала активистка.

По версии следствия, Федута «вступил в заговор с целью свержения государственной власти в Беларуси. Заговор с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК) вменяют и главе партии БНФ Григорию Костусеву.

Всего по делу обвиняемыми проходят пять человек. Кроме Федуты, Костусева и Голубович судят также Дениса Кравчука — его обвиняют в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Юрия Зенковича обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), публичных призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Фигурантов дела задержали в апреле 2021 года. По версии, которую озвучил глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ, они при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.