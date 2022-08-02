Против жителя Наровлянского района, сообщившего о минировании ГАИ из‑за несданного экзамена в автошколе, завели уголовное дело

Против 19-летнего жителя Наровлянского района, оставившего сообщение о минировании ГАИ после неудачного экзамена в автошколе, возбудили уголовное дело о ложном сообщении об опасности (статья 340 УК). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как пишет ведомство, 28 июля житель Наровлянского района не сдал внутренний экзамен в автошколе. Он попросил телефон у прохожей, позвонил в Мозырский РОВД и рассказал, что в здании экзаменационного отдела ГАИ заложена бомба.

«Злость взяла, сглупил <﻿…﻿> Отдал телефон, пошел обратно в МРЭО ГАИ. Пришел, людей эвакуировали», — говорит житель Наровлянского района в видео, опубликованном пресс-службой.