Против жителя Наровлянского района, сообщившего о минировании ГАИ из‑за несданного экзамена в автошколе, завели уголовное дело
Против жителя Наровлянского района, сообщившего о минировании ГАИ из‑за несданного экзамена в автошколе, завели уголовное дело
2 августа 2022, 9:52
 
 
 
 
 

Против 19-летнего жителя Наровлянского района, оставившего сообщение о минировании ГАИ после неудачного экзамена в автошколе, возбудили уголовное дело о ложном сообщении об опасности (статья 340 УК). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как пишет ведомство, 28 июля житель Наровлянского района не сдал внутренний экзамен в автошколе. Он попросил телефон у прохожей, позвонил в Мозырский РОВД и рассказал, что в здании экзаменационного отдела ГАИ заложена бомба.

«Злость взяла, сглупил <﻿…﻿> Отдал телефон, пошел обратно в МРЭО ГАИ. Пришел, людей эвакуировали», — говорит житель Наровлянского района в видео, опубликованном пресс-службой.

     
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