Прокуратура направила в суд уголовное дело против минчанина, обвиняемого в разжигании вражды за посты о российских военных

Прокуратура направила в суд уголовное дело против 32-летнего минчанина, обвиняемого в разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК) за посты, «подрывающие доверие и уважение к военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как пишет СК, 4 марта, 6 и 9 апреля обвиняемый на своей странице «ВКонтакте» разместил посты, в которых распространял «идеи, взгляды, оценки, подрывающие доверие и уважение к военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов Российской Федерации, чем хотел вызвать неприязнь и ненависть к ним».

В ведомстве считают, что в своих публикациях минчанин транслировал «превосходство одной национальности над другой», унижал представителей другой национальности и распространял ложную информацию, «порождавшую негатив, недоверие, агрессию, ненависть и вражду в отношении других людей».