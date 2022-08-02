Против жителя Столинского района, предлагавшего «решить вопросы с милицией» за деньги, возбудили уголовные дела о мошенничестве

Против 40-летнего жителя Столинского района, предлагавшего «решить вопросы с милицией» за деньги, возбудили уголовные дела о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Житель Столинского района познакомился с 27-летним местным жителем, отбывающим домашнюю химию. Потерпевший нарушил правила поведения во время отбывания наказания, за что предполагалась замена домашней химии на срок в колонии, поэтому подозреваемый предложил ему «решить вопрос с законом» с помощью связей в милиции.

Житель Столинского района переписывался с потерпевшим в телеграме от имени милиционера и требовал от него более 3 тысяч долларов, говорится в пресс-релизе. Подозреваемого задержали во время передачи денег.