Силовики задержали минчанина, который пытался вынести из торгового центра гаджеты, забравшись в вентиляционную шахту

31 июля силовики задержали 38-летнего минчанина, который пытался вынести из салона сотовой связи гаджеты на сумму более 36 тысяч рублей, забравшись в вентиляционную шахту. Против него возбудили уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере (часть 1 статьи 14 и часть 4 статьи 205 УК), сообщает СК.

Как пишет ведомство, житель Минска спрятался в туалете, дождался закрытия магазина и пробрался в помещение салона сотовой связи через вентиляционную шахту. Он положил в сумку гаджеты на сумму более 36 тысяч рублей и выбрался из магазина тем же путем, но уронил сумку — от этого сработала сигнализация.

«Отыскать минчанина труда не составило — он висел под потолком», — написали в пресс-службе.