Суд в Витебске приговорил к 18 годам колонии полочанина, который заживо похоронил знакомого

В Витебске суд вынес приговор полочанину, который избил и закопал заживо своего знакомого, передает пресс-служба суда.

Обвиняемый ранее уже был осужден и сейчас и отбывает наказание в России по другому делу.

Витебский суд признал его виновным в убийстве (статья 139 УК) и в разбое (статья 207 УК). По версии следствия, 22 апреля 2019 года он вместе с двумя подростками был в гостях у погибшего. В какой-то момент обвиняемый с подельниками стали требовать у погибшего деньги и ценности. При этом они избили его лопатой, а после тело закопали во дворе дома, говорится в постановлении суда.

Когда пострадавшего закапывали, он был еще жив, рассказал в интервью «СБ Беларусь» Игорь Зеленцов, следователь СК Витебской области. «Результаты экспертиз показали: смерть жителя Полоцка наступила от черепно-мозговой травмы, а еще от удушения. Это означает, что на момент, когда убийцы бросили его в вырытую посреди двора могилу, он был еще жив», — объяснил Зеленцов.

Ранее приговор вынесли двум подросткам, которые, по версии следствия, помогали в убийстве. Одному из них присудили 13 лет лишения свободы, а другому — 14, говорилось в постановлении суда.