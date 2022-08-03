Суд в Могилеве приговорил бобруйчанина к пожизненному заключению за убийство трехлетней девочки

Могилевский областной суд приговорил 31-летнего бобруйчанина М. к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима по обвинению в убийстве трехлетней девочки с особой жестокостью (подпункты 2 и 6 части 2 статьи 139 УК), сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Бобруйчанину также вменили умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (подпункты 1 и 3 часть 2 статьи 147 УК) и истязание (часть 2 статьи 154 УК) несовершеннолетней. Суд обязал его выплатить штраф в размере 200 базовых величин.

По версии ведомства, обвиняемый с июня по октябрь 2021 года, будучи нетрезвым, избивал ребенка своей сожительницы.

«При этом М., чувствуя свою безнаказанность, с каждым разом увеличивал количество и тяжесть причиняемых ребенку телесных повреждений», — пишет пресс-служба Генпрокуратуры.

6 октября 2021 года бобруйчанин снова избил ребенка, в том числе используя неустановленные предметы, в результате чего девочка умерла от закрытой черепно-мозговой травмы в машине скорой помощи.

Сам М. в суде свою вину не признал.