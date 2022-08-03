Могилевский суд признал соцсети советника президента Украины Алексея Арестовича экстремистскими
Могилевский суд признал соцсети советника президента Украины Алексея Арестовича экстремистскими
3 августа 2022, 18:55
 
 
 
 
 

Суд Ленинского района Могилева признал «экстремистскими» страницы советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича в социальных сетях, следует из списка, опубликованного на сайте министерства информации.

Скриншот списка экстремистских материалов, размещенного на сайте Мининформа

Решение суд принял 27 июля. Экстремистскими признали youtube-канал Alexey Arestovych, страницу alexey.arestovich в инстаграме, фейсбук-аккаунт «Алексей Арестович» и телеграм-каналы Arestovich / Official и Arestovich | Алексей Арестович.

     
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