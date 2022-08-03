СК отчитался о направлении в прокуратуру 57 уголовных дел за комментарии о гибели сотрудника КГБ Федосюка

Следственный комитет передал прокурорам для направления в суд 57 уголовных дел за комментарии о гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, сообщил начальник главного управления СК Владимир Шишко во время пресс-конференции в Доме Прессы.

Как уточняет телеграм-канал СК, речь идет об уголовных делах по статье о разжигании вражды (статья 130 УК).

28 сентября в Минске во время перестрелки в квартире по улице Якубовского погибли два человека: сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и IT-специалист Андрей Зельцер.

Вскоре СК отчитался о задержании 136 человек за оскорбительные комментарии о перестрелке Андрея Зельцера с сотрудниками КГБ. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

Некоторых из обвиняемых по делам о комментариях, связанных с гибелью Федосюка, также внесли в список людей, причастных к террористической деятельности.