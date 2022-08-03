Суд в Гродно снял с музыканта Юрия Григера обвинение в оскорблении представителя власти в связи с истечением срока давности

Суд Ленинского района Гродно в связи с истечением срока давности снял с 59-летнего музыканта группы Hardblues Shot Юрия Григера обвинение в оскорблении представителя власти (статья 369 УК) за пост в фейсбуке, написанный им в 2020 году, рассказали «Медиазоне» в телеграм-канале «Суды/задержания Гродно и область» со ссылкой на источник в суде.

10 июня провластный телеграм-канал «Обратная сторона» публиковал видео с извинениями Григера и одним из комментариев с его страницы в фейсбуке от 31 мая 2020 года, в котором он сравнил беларуских силовиков с сотрудниками НКВД.

Григер — участник групп «Контур» и Hardblues Shot, а также владелец музыкального магазина «Шоутайм».