Минздрав приостановил деятельность медцентров «Нордин» и «Три Дантиста Плюс»

Министерство здравоохранения начиная с 15 августа приостанавливает деятельность медцентров «Нордин» и «Три Дантиста Плюс», сообщает пресс-служба министерства.

Среди причин приостановки деятельности «Нордин» Минздрав указал в том числе «осуществление предпринимательской деятельности в месте, не указанном в лицензии», «множественные нарушения в сфере обращения лекарственных средств» и «нарушения требований клинических протоколов диагностики и лечения».

Основаниями для приостановки работы центра «Три Дантиста Плюс» министерство назвало использование неразрешенной для применения в Беларуси медтехники, отсутствие медицинской документации и недостатки в качестве оказания медицинской помощи.

19 мая Комитет госконтроля отчитался о проверке в медцентре «Нордин» и рассказал о случаях уклонения от уплаты налогов и оказании ортопедических услуг без лицензии. По версии ведомства, некоторые ортопеды медцентра проводили операции «без отражения их по учету центра». Кроме того, у «Нордин», по утверждению представителей КГК, отсутствовало операционное отделение и лицензия, необходимые для проведения ортопедических операций.

КГК сообщал, что обнаружил в медцентре факты уклонения от налогов на сумму более 500 тысяч рублей

В Беларуси медицинский центр «Нордин» работает около 20 лет. В штате находится 450 сотрудников.