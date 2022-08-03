Роскомнадзор потребовал удалить расследование Reform.by о вывезенных в Россию жителях Мариуполя

Роскомнадзор потребовал от редакции Reform.by удалить расследование о вывезенных в Россию жителях Мариуполя, сообщает издание.

Уведомление от ведомства редакция получила вечером 3 августа. Роскомнадзор потребовал удалить статью от 14 апреля «"Я умолял не везти меня в Тульскую область". Как за жителями Мариуполя, эвакуированными в ДНР, захлопнулся "железный занавес"» на зеркале издания reform.news и пригрозил блокировкой сайта для российских пользователей.

«В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем сайта мер по удалению запрещенной информации и (или) ограничению доступа к сайту в сети "Интернет", будет принято решение о включении в единый реестр сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт в сети "Интернет", содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, а доступ к нему будет ограничен», — приводит издание цитату из сообщения ведомства.

Как пишет Reform.by, это не первое требование Роскомнадзора удалить статью на сайте издания — в начале апреля за новость об уничтожении большой группы российского спецназа в Украине одну из страниц издания по решению Генпрокуратуры России внесли в реестр запрещенных сайтов.

«Российские провайдеры не стали вникать в детали и заблокировали домен полностью», — пишет редакция.

Также в конце марта Роскомнадзор требовал от Reform.by удалить видео последствий обстрела больницы в Мариуполе, которое было опубликовано на канале издания в ютубе.