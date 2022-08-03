Журналистке Ирине Славниковой присудили пять лет лишения свободы, пишет «Белсат».

Экс-представительницу «Белсата» Ирину Славникову судили по делам о создании «экстремистского формирования» (часть 1 статьи 361-1 УК) и о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Суд проходил в закрытом режиме.

Обвинение запрашивало 4 года колонии для Славниковой. Ее задержали 30 октября 2021 года вместе с мужем в минском аэропорту, когда они прилетели домой из Египта. Тогда супругов два раза осудили по административным статьям — в общей сумме супруги отбыли по 30 суток ареста.

О первом уголовном деле против Славниковой стало известно 26 ноября 2021 года. В апреле отец журналистки рассказал, что против нее заведено дело о создании «экстремистского формирования».