В Витебске суд приговорил местного жителя к 4,5 годам колонии за руководство «экстремистским формированием»

Витебский областной суд приговорил 35-летнего местного жителя к 4,5 годам колонии за руководство «экстремистским формированием», оскорбление Александра Лукашенко и слив личных данных силовиков. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Витеблянина осудили за руководство экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК), публичное оскорбление Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), незаконные действия в отношении персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК), подготовку людей к участию в действиях, грубо нарушающих порядок (часть 2 статьи 342 УК), оскорбление представителя власти (статья 369 УК) и обучение людей для участия в массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК).

10 июня дело программиста с такими же обвинениями передали в суд области. Согласно обвинению, с августа 2020 года по ноябрь 2021 года он размещал в «деструктивных телеграм-чатах» личные данные силовиков и членов их семей, а также оскорбил Александра Лукашенко и «иных представителей власти». В начале июня Следственный комитет сообщал, что витеблянин «слил» данные 1,5 миллиона беларусов.

По данным Генпрокуратуры, программист администрировал «экстремистский телеграм-чат, где призывал к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью».

По информации правозащитного центра «Вясна», осужденного витеблянина зовут Павел Никитенко, сейчас он находится в витебском областном СИЗО №2.

Обновлено в 17:17. Добавлена информация правозащитного центра «Вясна».