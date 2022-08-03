В Гродно суд по требованию прокурора перевел осужденных сестер с домашней химии на лишение свободы

В Гродно суд по требованию заместителя генерального прокурора перевел осужденных за участие в протестах сестер с домашней химии в колонию, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Речь идет о сестрах Жанне Захаревич и Надежде Степанцовой, которых осудили 10 марта 2021 года. Их признали виновными в организации протестов (статья 342 УК) и насилии в отношении милиционеров (статья 364 УК). Захаревич приговорили к 3 годам домашней химии, а Степанцову — к 3,5. Также по делу проходили два брата: Владимир и Юрий Седеневские, которых приговорили к 3 годам домашней химии. Пострадавшими по делу признали 11 человек.

Всех осужденных отпустили в зале суда. Сестры сейчас находятся в Польше, куда уехали после оглашения приговора.

Согласно статье 406 УПК, пересмотр по надзорному протесту в сторону ухудшения положения осужденного возможен в течение одного года с момента вступления приговора в силу.

Заместитель генерального прокурора оспорил решение суда и фигуранток дела перевели с домашней химии на лишение свободы, изменив при этом срок на 2 и 2,5 года. Прокурор посчитал, что суд не учел все обстоятельства по делу.

«В частности, то, что обвиняемые, находясь в сцепке, целенаправленно вступали в противоборство с сотрудниками ОВД. При этом одна из них выкрикивала в адрес сотрудников органов внутренних дел оскорбительные высказывания, а другая нанесла правоохранителю удар рукой в лицо», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По версии следствия, осужденные 6 сентября участвовали в марше в Гродно, ходили, держась за руки и «выталкивая сотрудников с дороги своим телом». В результате акции протеста автопарку и троллейбусному депо был нанесен ущерб на 71 рубль 69 копеек. Надежде Степанцовой также вменяли, что она нанесла травму одному милиционеру, ударив его по лицу.

Степанцова на суде объясняла, что это был не удар, а ее «сумка спустилась с плеча и пришлось совершить движение, чтобы удержать сумку». Вину никто из осужденных не признал.

Обновлено в 11:10. Добавлена информация о переезде сестер в Польшу.