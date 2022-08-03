Жителя Барановичей будут судить за ложное сообщение об «ударе высокоточным оружием» на 9 мая

В Барановичах 46-летнего местного жителя будут судить за ложное сообщение в КГБ об «ударе высокоточным оружием» на 9 мая, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Следствие посчитало, что его действия подпадают под статью о ложном сообщении об опасности (статья 340 УК). Согласно материалам дела, 5 мая обвиняемый со стационарного телефона позвонил в КГБ и сказал, что 9 мая по объектам в Беларуси будет нанесен «удар высокоточным оружием».

Сейчас житель Барановичей находится под подпиской о невыезде.