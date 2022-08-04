В Пинске мужчину арестовали на 10 суток за комментарий в «экстремистском» чате; он объяснил это заданием «куратора из КГБ»

Суд Пинского района назначил 10 суток уроженцу городского поселка Р. за комментарий в одном из телеграм-каналов, признанных экстремистским. Постановление опубликовано в Банке судебных решений.

Судебное заседание прошло 8 июля. Суд посчитал мужчину виновным в распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). По материалам дела, 16 февраля И. опубликовал комментарий к посту в телеграм-канале С., признанном экстремистским 13 сентября 2021 года. Согласно Республиканскому списку экстремистских материалов, в тот день суд Столинского района признал «экстремистским» чат «Свободный Столин».

Во время заседания И. объяснил, что «является внештатным сотрудником К**», поэтому «вся его активность в экстремистских телеграмм-каналах обусловлена заданиями его куратора из К**». Вероятно, в постановлении суда речь идет о Комитете государственной безопасности.

Правозащитный центр «Вясна» пишет, что задержанного зовут Александр, и в суде он сказал, что является внештатным сотрудником КГБ.