Суд в Минске приговорил гитариста группы Pomidor/off к 2 годам колонии

Суд Фрунзенского района Минска приговорил гитариста группы Pomidor/off Владислава Плющева к 2 годам колонии и штрафу в размере 6 400 рублей, сообщает BY_culture.

Судья Елена Бушева признала Плющева виновным в клевете (статья 188 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК) и незаконном сборе информации о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК). Подробности уголовного дела неизвестны.

Владислав Плющев — гитарист музыкальной группы Pomidor/off . Ранее он был участником коллективов «Крамбамбуля», ZET, Hasta la Fillsta.