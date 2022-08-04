Четверо фигурантов «дела Автуховича» заявили об угрозе их жизням и назвали имена ответственных за это силовиков

Фигуранты «дела Автуховича» Владимир Гундарь, Галина Дербыш, Ольга Майорова и Ирина Мельхер передали на волю обращение, в котором заявили об угрозе их жизням и здоровью, пишет телеграм-канал «Позірк» со ссылкой на издание BPN, в распоряжении которого есть текст документа.

«Мы заявляем о резком усилении физического и психологического давления на большинство обвиняемых по уголовному делу № 20125030489 (т.н. "дело группы Автуховича"). Очевиден полный развал обвинения, и системе не остается ничего иного, как усилить репрессии», — цитирует канал содержание документа.

О каком конкретно давлении идет речь, не уточняется.

В обращении обвиняемые указали имена людей, которых они считают ответственными за это, передает «Позірк».