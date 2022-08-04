Провластный телеграм‑канал «ЖС Premium» утверждает, что Автухович пьет сок в СИЗО, пользуясь слепыми зонами видеокамер

Провластный телеграм-канал «ЖС Premium» опубликовал 38-секундное видео из камеры Николая Автуховича в гродненской тюрьме. По утверждению пропагандистского канала, эта съемка доказывает, что арестант на самом деле не держит сухую голодовку, которую объявил 11 июля.

На записи указана дата — 28 июля. В кадре видно троих мужчин. Один из них, по утверждению канала, ставит кружку с соком на откидное окошко «кормушки» — его не видно на записи, вероятно, оно попадает в слепую зону камеры. Далее на видео, судя по хронометражу, следует монтажная склейка — кружку один из сокамерников Автуховича ставит в 15:33:44, а сам он подходит к двери в 15:34:39. Что происходит в промежутке, на видео не показано.

«Кружка остается на стоять на откидной дверце "кормушки", после чего туда направляется Автухович. Мужик в трусах — это он. Автухович становится в дверной проем так, чтобы оказаться в "мертвой зоне" видеокамеры. В это время он выпивает питательную жидкость и отправляется на нары», — утверждают авторы «ЖС Premium».

После того, как Автухович отходит от двери, кружку забирает второй его сокамерник и моет ее в раковине.

«Такая же схема и с приемом пищи. Не, ну а как вы думали человек четыре недели "сухую голодовку" держит?» — задаются риторическим вопросом «ЖС Premium».

«Радыё Свабода» со ссылкой на родных Автуховича писала, что 2 августа он пил чай, а за день до этого арестанту ставили капельницу. В каком состоянии Автухович находится сейчас, неизвестно.