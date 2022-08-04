В Минске задержали экскурсовода и журналиста Игоря Хмару

В Минске силовики задержали экскурсовода и журналиста Игоря Хмару, передает телеграм-канал «Списки Задержанных».

Это случилось 2 августа, уточнил канал «Медиазоне». Вечером Хмара проводил проводил экскурсию по Серебрянке, а сообщение о его задержании появилось ближе к ночи. Это уже вторая подобная экскурсия, сбор на которую он объявил в своих соцсетях — участие было бесплатным.

Причина задержания и где сейчас находится Хмара неизвестны.

Паўтор 2 часткі цыклу шпацыраў па маім раёне: Тры Карчмы, Араны, Малая Серабранка. План: вядомая і патрэбная вытворчасць і ўтульная паўвыспа, дзе месцічы жывуць з пазамінулага стагоддзя. Збор 2 жніўня а 19:00 каля "Камунаркі": вуліца Аранская, 18. Уваход вольны, магчымыя данаты. pic.twitter.com/NhS2wsurtM — Ігар Хмара / Ihar Chmara (@ihar_chmara) August 1, 2022

Игорь Хмара — беларускоязычный экскурсовод по Беларуси и журналист. Он писал об урбанистике для портала Realt.by, издания «Близкие новости», «Беларускага радыё» и других.