В Минске задержали экскурсовода и журналиста Игоря Хмару
В Минске задержали экскурсовода и журналиста Игоря Хмару
4 августа 2022, 17:43
 
 
 
 
 

В Минске силовики задержали экскурсовода и журналиста Игоря Хмару, передает телеграм-канал «Списки Задержанных».

Это случилось 2 августа, уточнил канал «Медиазоне». Вечером Хмара проводил проводил экскурсию по Серебрянке, а сообщение о его задержании появилось ближе к ночи. Это уже вторая подобная экскурсия, сбор на которую он объявил в своих соцсетях — участие было бесплатным.

Причина задержания и где сейчас находится Хмара неизвестны.

Игорь Хмара — беларускоязычный экскурсовод по Беларуси и журналист. Он писал об урбанистике для портала Realt.by, издания «Близкие новости», «Беларускага радыё» и других.

     
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