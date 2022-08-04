В Минске задержали экскурсовода и журналиста Игоря Хмару

В Минске силовики задержали экскурсовода и журналиста Игоря Хмару, передает телеграм-канал «Списки Задержанных».
Это случилось 2 августа, уточнил канал «Медиазоне». Вечером Хмара проводил проводил экскурсию по Серебрянке, а сообщение о его задержании появилось ближе к ночи. Это уже вторая подобная экскурсия, сбор на которую он объявил в своих соцсетях — участие было бесплатным.
Причина задержания и где сейчас находится Хмара неизвестны.
Игорь Хмара — беларускоязычный экскурсовод по Беларуси и журналист. Он писал об урбанистике для портала Realt.by, издания «Близкие новости», «Беларускага радыё» и других.
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