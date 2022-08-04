В Речице осудили погибшего после задержания в новогоднюю ночь местного жителя

Суд Речицкого района вынес приговор погибшему после задержания в новогоднюю ночь Дмитрию Усхопову, заметил «Флагшток».

Усхопова признали виновным в сбыте и хранении наркотических веществ, а также в покушении на приобретение и хранение психотропных веществ (статья 328 УК). Приговор суд вынес без назначения наказания.

«В милиции сказали, что "умер", а когда пришли забирать в морг — "А, это тот, которого убили?"». Что мы знаем о смерти Дмитрия Усхопова, задержанного в Речице в новогоднюю ночь

27-летний Дмитрий Усхопов погиб через несколько часов после своего задержания в новогоднюю ночь 2022 года. О гибели молодого человека стало известно утром 2 января. Его родственники рассказывали, что на теле умершего были кровоподтеки и синяки, а на его голове — круглая рана.

Следственный комитет утверждал, что смерть жителя Речицы Дмитрий Усхопова наступила «в результате комбинированного отравления этиловым спиртом и особо опасным психотропным веществом — тетрагидроканнабинолом». Он также сообщил, что в крови Усхопова нашли 4,3 промилле алкоголя.

4 января в Речице задержали двух знакомых погибшего. При обыске у них нашли около килограмма марихуаны.

6 января родственники погибшего Дмитрия Усхопова покинули Беларусь. По словам cооснователя фонда BySol Андрея Стрижака, такое решение было принято семьей из-за ситуации вокруг гибели. Кто именно покинул Беларусь, не сообщалось.