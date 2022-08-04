В Минске за участие в протестах задержали семью архитекторов и их знакомых

Силовики отчитались о задержании в Минске четырех архитекторов и троих их знакомых. Сообщение об этом появилось на провластном телеграм-канале «Сводки Центра».

Речь о 65-летнем директоре «ТДТИпроект», его 66-летней супруге — главном архитекторе организации, а также об их 35-летней дочери и ее муже, которые работают там же на должностях главных архитекторов проектов. В «покаянном» видео они говорят, что участвовали в протестах в сентябре и в августе 2020 года.

Силовики показывают кадры с еще тремя людьми, которые, как утверждают авторы канала, являются либо родственниками архитекторов, либо их коллегами. Это экономист и бухгалтер «Белгидравлики» и сотрудник «Тревел групп», говорят о себе сами задержанные.

«ТДТИпроект» — архитектурное бюро, основанное в 2008 году. Среди его клиентов на официальном сайте указан минский аэропорт, Дом профсоюзов, МТС и Национальная библиотека Беларуси.