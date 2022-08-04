Николай Автухович прекратил сухую голодовку с 1 августа

Николай Автухович прекратил сухую голодовку — 1 августа он начал пить, а медики поставили ему капельницу. Об это рассказала в соцсетях дочь обвиняемого со ссылкой на адвоката Автуховича.

По словам адвоката, 27 июня Николаю Автуховичу сделали анализ крови, который показал, что его организм обезвожен и начались изменения во внутренних органах — разрушение почек. 1 августа обвиняемому поставили капельницу и он начал пить, говорит дочь Автуховича.

«Папа сказал, что ему очень тяжело передвигаться, но вышел, чтобы рассказать о своем здоровье самому. У него есть слабость, головокружения, сухость, запах ацетона исходит от него, глаза впавшие», — рассказала она о встрече Автуховича с адвокатом.

Автухович объявил о начале сухой голодовки 11 июля, когда на судебном заседании рассказал, что получает письма только от матери. Целью голодовки он указал получение корреспонденции.

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Николай Автухович — предприниматель из Волковыска. Ранее прокуратура писала о подробностях уголовного дела, по которому проходят 12 человек. Всем им в сумме вменяют 12 статей УК. Среди них — создание преступной организации и участие в ней (часть 1-3 статьи 285 УК), покушение на захват госвласти неконституционным путем (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК), измена государству (часть 1 статьи 356 УК, обвинение предъявлено только Автуховичу); акт терроризма и приготовление к нему (часть 3 статьи 289, часть 1 статьи 13 и часть 3 статьи 289 УК) и другие.