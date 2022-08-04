В Минске бывшего начальника агентства госрегистрации приговорили к 6,5 годам колонии за «слив» данных о силовиках

Минский городской суд вынес приговор по делу бывшего начальника отдела «Минского городского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру» Сергея Петрушенко, которого обвиняли в «сливе» данных силовиков. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Минчанина судили за разжигание вражды и розни (статьи 130 УК), незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни (часть 1 статьи 179 УК), неправомерное завладение компьютерной информацией (статья 352 УК) и превышение служебных полномочий (часть 3 статьи 426 УК). Петрушенко приговорили к 6,5 годам колонии.

В июне провластный телеграм-канал «Белорусский силовик» публиковал запись о задержании сотрудника кадастрового агентства. На «покаянном» видео задержанный говорил, что его зовут Сергеем Петрушенко и что данные о силовиках он сливал в чат телеграм-канала «Черная книга Беларуси». В том же посте рассказывалось, каким образом ГУБОП смог его найти.

«ГУБОП вышел на него изящным оперативным путём, внедрив в ряды администраторов телеграм-каналов, которые занимались травлей госслужащих, своего сотрудника», — утверждали авторы канала.

В конце мая Генпрокуратура писала, что обвиняемый, пользуясь служебным положением, с августа 2020 года по июнь 2021 года передавал администраторам «деструктивных» телеграм-каналов сведения о частной жизни и персональные данные не менее 17 должностных лиц, в том числе судей, работников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета и МВД. Кроме того, он «оказывал злоумышленникам консультативную помощь по различным вопросам», считало следствие.

Помимо лишения свободы, ему на пять лет запретили занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных работ.