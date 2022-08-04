В Польше украинца подозревают в покушении на убийство беларуса

В Польше 34-летнего украинца подозревают в покушении на убийство беларуса, сообщает Interia.pl.

Беларус в ходе следствия признался, что спорил с нападавшим о войне в Украине, потому что отрицал, что российские войска атакуют из Беларуси.

Прокуратура установила, что 1 марта беларус приехал в польскую деревню Козловку, где собирался пройти карантин перед началом работы. На карантине он познакомился с украинцем — они вместе жили и употребляли алкоголь.

Обвинение утверждает, что в одну из ночей, когда беларус собирался ложиться спать, украинец напал на него сзади, схватил одной рукой, а другой несколько раз ударил ножом в грудь и в правое плечо. Потерпевший оттолкнул нападавшего, спросил, что он делает, но тот продолжал нападать. Беларус выбежал из здания, оказался на дороге и остановил авто, водитель которого вызвал скорую помощь и полицию, говорит следствие.

Вскоре после этого полиция задержала нападавшего.