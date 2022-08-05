Владельца бара «Банки‑Бутылки», возле которого исполнили песню «Океан Ельзи», арестовали на 30 суток

Суд в Минске на 30 суток арестовал Дмитрия Жука — владельца бара «Банки-Бутылки», возле которого певица Мерием Герасименко исполнила песню группы «Океан Ельзи», сообщает «Наша Нiва».

Как пишет издание, Жука обвинили в неповиновении милиции (статья 24.3 КоАП) и «пересылке чего-то оппозиционного» («Наша Нiва» предполагает, что речь о статье 19.11 КоАП о распространении экстремистских материалов). Еще одного сотрудника бара арестовали на 14 суток, однако статья обвинения не уточняется.

Утром издание «Зеркало» сообщило, что певица Мерием Герасименко, выступавшая 3 августа на террасе бара «Банки-Бутылки» с песней группы «Океан Ельзи» «Обійми», перестала выходить на связь.

За день до этого провластный телеграм-канал «ЖС Premium» опубликовал кадры с выступления певицы. Авторы канала возмутились происходящим: «Подскажите кто-нибудь, а минские власти вообще в курсе, что у них в центре города творится?»

«Накануне на Зыбе состоялся бчбшный шабаш. Возле бара "Банки-бутылки" установили сцену, куда под покровом темноты взобралась змагарская певичка ртом Мерием Гера и дала концерт. Ну а чтобы собравшиеся возле сцены хипстеры не запутались в системе опознавания "свой-чужой", вышла в белой маечке с красным сердечком. Плюс жовто-блакитные сердечки… Публика была очень довольна таким праздником непослушания», — написал телеграм-канал.

Позже днем «Наша Нiва» со ссылкой на сотрудника бара сообщила, что 4 августа в бар приезжали сотрудники «всех возможных служб».

«Сначала зашли представители санитарно-эпидемиологической службы, потом МЧС, потом — сотрудники центрального РУВД. Собрали всех сотрудников на опрос, интересовались концертом, в основном, понимали ли мы, какого артиста приглашаем. Забрали нашего руководителя и еще одного нового сотрудника», — рассказал изданию источник.

По сообщению «Нашай Нiвы», Герасименко задерживали, но освободили до суда, который назначен на понедельник — при этом в чем конкретно обвиняют певицу, не уточняется. Сама она перестала выходить на связь, как и ее коллеги.

Вечером провластный телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал пост, в котором утверждалось, что Герасименко «была давно на контроле белорусских силовиков, которые отслеживали её движение денежных средств».

«Оказалось, что часть дохода, которые она получала от своей деятельности, звЯзда направляла на нужды ВСУ, в т.ч. приняла участие в спонсировании Украины для приобретения БПЛА Bayraktar TB2», — написал канал.

Помимо этого, писали авторы канала, Герасименко принимала участие в «массовых беспорядках».