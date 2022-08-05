«Сводки центра» опубликовали видео задержания Игоря Банцера и утверждают, что против него могут возбудить дело о разжигании вражды

Провластный телеграм-канал «Сводки центра» опубликовал видео задержания гродненского активиста и музыканта Игоря Банцера. Авторы канала утверждают, что против него могут возбудить дело о разжигании вражды (статья 130 УК) за «его деятельность в социальных сетях».

В посте «Сводок центра» указывается, что в отношении активиста «решается вопрос о возбуждении уголовного дела» о разжигании вражды (статья 130 УК). На эти слова авторы поставили гиперссылку, ведущую в канал «Гродненские сливы», 23 июня опубликовавший записанное Банцером двухминутное видео, на котором он сжигает брошюрку с изображением бывшего Папы Римского Иоанна Павла II.

В ролике телеграм-канала с задержанием музыканта видно, как трое силовиков взламывают дверь квартиры, в которой находится Банцер. Активисту, лежащему лицом в пол в одних шортах, заводят руки за спину.

После этого в видео следует монтажная склейка: появляется фотография Банцера, лежащего в той же позе на полу и накрытого бело-красно-белым флагом. Затем в видео на протяжении примерно минуты показывают фотографии многочисленных татуировок музыканта по всему телу. Вслед за этим идет видео с его допросом.

Музыкант сперва называет место своего рождения, а затем, после монтажной склейки, рассуждает о термине «революция» и невозможности революции в Беларуси.

«Революционная ситуация должна созреть, понимаете? А когда у нас все классно в стране — какая революция? Это надо сидеть в Африке, извините меня, с голой задницей», — говорит он.

После еще одной монтажной склейки Банцер развивает свою мысль: «Если у тебя нет голой жопы, если ты не ешь кору с деревьев — значит, ты еще нормально живешь».

«И никто меня не убедит, что в Беларуси плохая жизнь. В Беларуси всегда было классно, почему я сюда и приехал. Бросил университет в Польше, задолбался учиться. Они еще тогда вступали только в эту капиталистическую фазу после реформ в 2002 году. Приехал сюда и буду здесь жить и отсюда никуда не уеду», — настаивает он.

В конце видео Банцер рассказывает на камеру, что в 2020 году был «одним из немногих людей» которые предлагали договариваться и «достигать согласия в рамках одной отдельно взятой страны».

«А все хотели на баррикады. Вот они и пошли на баррикады — они получили. Я про это говорю не стесняясь, в Гродно тоже были горячие головы. Я говорю: "Куда вы? Что вы будете делать?"», — рассказывает он.

Ранее днем «Радыё Свабода» сообщило о задержании Банцера в Гродно. По словам родных музыканта, 4 августа двери в его квартиру выломали, а самого его задержали и увезли в Минск. «Задержал то ли ГУБОП, то ли КГБ», — сказали родные активиста.

В марте 2021 года Игоря Банцера приговорили к 1,5 годам химии по делу о хулиганстве (статья 339 УК) за танец в стрингах перед милицейской машиной. Он начал отбывать наказание на химии с 17 июня. В августе за нарушения его отправили в штрафной изолятор — он провел там 40 суток.

29 сентября суд решил перевести музыканта в колонию. Спустя месяц Банцера вернули на химию: прокурор попросил отменить постановление суда и направить представление о замене наказания на новое рассмотрение из-за юридических нарушений.

25 ноября музыканта снова отправили в ШИЗО на 10 суток за то, что он записал для «Медиазоны» видео об условиях на химии.

17 декабря Банцер отбыл наказание и вышел на свободу.

Историю Игоря Банцера можно послушать в нашем подкасте «Химия».