В Гродно задержали местного активиста и музыканта Игоря Банцера

В Гродно силовики задержали местного активиста и музыканта Игоря Банцера, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на его родных.

Со слов родных музыканта, 4 августа двери в квартиру Банцера выломали, а самого его задержали и увезли в Минск. «Задержал то ли ГУБОП, то ли КГБ», — сказали родные активиста.

В марте 2021 года Игоря Банцера приговорили к 1,5 годам химии по делу о хулиганстве (статья 339 УК) за танец в стрингах перед милицейской машиной. Он начал отбывать наказание на химии с 17 июня. В августе за нарушения его отправили в штрафной изолятор — он провел там 40 суток.

29 сентября суд решил перевести музыканта в колонию. Спустя месяц Банцера вернули на химию: прокурор попросил отменить постановление суда и направить представление о замене наказания на новое рассмотрение из-за юридических нарушений.

25 ноября музыканта снова отправили в ШИЗО на 10 суток за то, что он записал для «Медиазоны» видео об условиях на химии.

17 декабря Банцер отбыл наказание и вышел на свободу.

Историю Игоря Банцера можно послушать в нашем подкасте «Химия».