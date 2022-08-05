Генпрокуратура потребовала от книжных магазинов убрать из продажи книгу из списка «экстремистских материалов». Об этом сообщает ее сайт.

Требование коснулось интернет-магазинов wildberries, booklover.by, bestbooks.by и oz.by. Их владельцев просили изъять из продажи книгу, внесенную в список «экстремистских материалов». Генпрокуратура завела дело о распространении, хранении и перевозке информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности (статья 19.11 КоАП).

«Медиазона» обратилась за комментарием в интернет-магазин booklover.by. По утверждению сотрудника, прокуратура потребовала убрать из продажи книгу «"Герои" Люфтваффе» Константина Залесского. Этой книги нет в Республиканском списке экстремистских материалов, однако она «содержит признаки экстремизма», объяснил сотрудник. Книгу уже убрали из каталога.

Получить комментарий у остальных магазинов «Медиазоне» не удалось.

В Республиканском списке экстремистских материалов содержится более 30 произведений, среди которых «Сабакі Эўропы» Альгерда Бахаревича, «Беларуская нацыянальная ідэя» авторства Дмитрия Лукашука и Максима Горюнова и другие.