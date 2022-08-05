Квалификационная комиссия Минюста приняла решение о возможности прекращения лицензии адвоката Виталия Брагинца

Квалификационная комиссия Минюста во время очередной аттестации сочла возможным прекратить действие лицензии адвоката Виталия Брагинца, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для лишения лицензии Брагинца послужило его исключение из Минской областной коллегии адвокатов «за совершение проступков, несовместимых со званием адвоката». По этой же причине ведомство посчитало возможным прекратить действие лицензий адвокатов Ларисы Атаманчук и Илоны Залуцкой.

Такое же решение ведомство приняло и в отношении адвоката Сергея Афонского. Ведомство обосновало его предыдущим решением о невозможности выполнения Афонским своих профессиональных обязанностей «вследствие недостаточной квалификации».

25 мая суд Партизанского района Минска арестовал Виталия Брагинца на 15 суток. По сообщению «Нашай Нiвы», причиной задержания стало «неповиновение» милиционерам около РУВД (статья 24.3 КоАП).

Согласно информации с сайта spiski.live, 7 июня адвокату назначили еще 15 суток по той же статье. Правозащитный центр «Вясна» писал, что против Брагинца возбуждено уголовное дело «за участие в протестах».

Адвоката задержали 23 мая. Он адвокат с 25-летним стаже, с 1996 по 2010 возглавлял собственное бюро «Брагинец и партнеры», а в последние годы работал в юридической консультации Дзержинского района Минска.