Главе Объединенной гражданской партии Николаю Козлову предъявили обвинение в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, председательница Минской городской организации ОГП Оксана Алексеева проходит подозреваемой по этой же статье. Ночью их этапируют в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. По информации «Вясны», в ИВС Алексеева заболела коронавирусом.

Отдельно правозащитники отмечают, что адвокат участницы ОГП Антонины Ковалевой, задержанной в тот же день, что и Козлов с Алексеевой, находится под подпиской о неразглашении.

О задержании всех троих членов ОГП стало известно 27 июля по словам политика Анатолия Лебедько.

В августе 2021 года суд приговорил Николая Козлова к трем месяцам ареста по обвинению в разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК). Дело против политика рассматривали в закрытом режиме. В конце декабря он начал отбывать срок и освободился в марте.