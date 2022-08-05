Суд приговорил жителя Черикова к 3,5 годам колонии за комментарий «Народ открыл счет» о погибшем сотруднике КГБ

Гомельский областной суд приговорил 35-летнего жителя Черикова Ивана Янченко к 3,5 годам колонии в условиях общего режима по обвинению в разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК) за комментарий «Народ открыл счет» под сообщением о гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка во «Вконтакте», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Суд вынес приговор еще 4 августа, однако известно о нем стало только сейчас.

Как уточняют правозащитники, обвинение посчитало, что комментарий Янченко был «призывом к борьбе с правоохранительными органами» и «героизировал действия террориста, который убил сотрудника КГБ».

Суд проходил в закрытом режиме, поэтому подробности разбирательства «Вясне» неизвестны.

28 сентября в Минске во время перестрелки в квартире по улице Якубовского погибли два человека: сотрудник КГБ Дмитрий Федосюк и IT-специалист Андрей Зельцер.

Вскоре СК отчитался о задержании 136 человек за оскорбительные комментарии о перестрелке Андрея Зельцера с сотрудниками КГБ. Против них возбуждены уголовные дела по статьям о разжигании социальной вражды (статья 130 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК).

3 августа Следственный комитет сообщил о передаче в прокуратуру 57 уголовных дел за комментарии о гибели Федосюка. Как уточняло ведомство, речь идет об уголовных делах по статье о разжигании вражды (статья 130 УК).

Некоторых из обвиняемых по делам о комментариях, связанных с гибелью Федосюка, также внесли в список людей, причастных к террористической деятельности.