Минскую тиктокерку осудили на три года домашней химии за участие в протестах 2020 года

Суд Московского района города Минска вынес приговор по делу Елены Балтруковой, которую обвиняли в грубом нарушении порядка. Ей присудили три года домашней химии, рассказала минчанка «Медиазоне».

Блогерку задержали 5 мая за антивоенный тикток и участие в протестах 2020 года. На нее завели уголовное дело и признали виновной в грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК). В качестве доказательств сторона обвинения предъявила две фотографии минчанки, на которых она стояла на дороге во время протестных маршей. Суд приговорил Балтрукову к трем годам домашней химии.

На момент задержания на тикток минчанки было подписано 2 485 человек.

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