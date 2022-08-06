Суд арестовал на 15 суток певицу, которая исполнила песню группы «Океан Ельзи» рядом с баром «Банки‑Бутылки»

Суд арестовал на 15 суток певицу Мерием Герасименко, которая исполнила в Минске рядом с баром «Банки-Бутылки» песню группы «Океан Ельзи» «Обійми», сообщает телеграм-канал «Списки Задержанных». По какой статье арестовали Герасименко не уточняется.
4 августа провластный телеграм-канал «ЖС Premium» опубликовал кадры с выступления певицы, прошедшего накануне. По информации «Нашай Нівы», после этого в бар приезжали сотрудники «всех возможных служб». На следующий день певица перестала выходить на связь
Вечером 5 августа провластный телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал пост, в котором утверждалось, что часть дохода, который получала Герасименко, она «направляла на нужды ВСУ, в т.ч. приняла участие в спонсировании Украины для приобретения БПЛА Bayraktar TB2» . Кроме того, по утверждению канала, певица «принимала участие в массовых беспорядках».
Владельца бара «Банки-Бутылки» Дмитрия Жука, возле которого выступала певица, обвинили в неповиновении милиции (статья 24.3 КоАП) и «пересылке чего-то оппозиционного» («Наша Нiва» предполагает, что речь о статье 19.11 КоАП о распространении экстремистских материалов). Суд арестовал его на 30 суток. Еще одного сотрудника бара арестовали на 14 суток, однако статья обвинения не уточняется.
уголовных дел «экстремистской направленности» завел СК после президентских выборов в БеларусиИсточник: Следственный комитет