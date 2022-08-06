Суд арестовал на 15 суток певицу, которая исполнила песню группы «Океан Ельзи» рядом с баром «Банки‑Бутылки»

Суд арестовал на 15 суток певицу Мерием Герасименко, которая исполнила в Минске рядом с баром «Банки-Бутылки» песню группы «Океан Ельзи» «Обійми», сообщает телеграм-канал «Списки Задержанных». По какой статье арестовали Герасименко не уточняется.

4 августа провластный телеграм-канал «ЖС Premium» опубликовал кадры с выступления певицы, прошедшего накануне. По информации «Нашай Нівы», после этого в бар приезжали сотрудники «всех возможных служб». На следующий день певица перестала выходить на связь

Вечером 5 августа провластный телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал пост, в котором утверждалось, что часть дохода, который получала Герасименко, она «направляла на нужды ВСУ, в т.ч. приняла участие в спонсировании Украины для приобретения БПЛА Bayraktar TB2» . Кроме того, по утверждению канала, певица «принимала участие в массовых беспорядках».

Владельца бара «Банки-Бутылки» Дмитрия Жука, возле которого выступала певица, обвинили в неповиновении милиции (статья 24.3 КоАП) и «пересылке чего-то оппозиционного» («Наша Нiва» предполагает, что речь о статье 19.11 КоАП о распространении экстремистских материалов). Суд арестовал его на 30 суток. Еще одного сотрудника бара арестовали на 14 суток, однако статья обвинения не уточняется.