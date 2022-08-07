Пресс‑секретаря А1 Бределева обвиняют в злоупотреблении полномочиями и финансировании «экстремистского формирования»

Пресс-секретаря А1 Николая Бределева обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями (статья 424 УК) и финансировании «экстремистского формирования» (статья 361-2 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, первое заседание по делу против него назначено на 29 августа в Минском городском суде.

13 декабря 2021 года суд арестовал пресс‑секретаря А1 Николая Бределева на 15 суток. Причина ареста не уточнялась, однако 10 декабря ведущий СТВ Григорий Азаренок опубликовал в своем телеграм-канале видео с задержанным Бределевым, в котором тот рассказал, что передавал активисту Антону Мотолько информацию, связанную с его работой, и был подписан на «экстремистские телеграм-каналы».

Помимо этого, Бределев на видео сказал, что он «гомосексуалист» и живет с мужчиной более семи лет.

24 января издание «Зеркало» заметило, что провластные телеграм-каналы удалили из некоторых своих публикаций слово «пидор» и посты с видео, на которых задержанные Бределев и директор по маркетингу «Хендэ АвтоГрад» Сергей Бабашков разглашают информацию о своей личной жизни. Это произошло после того, как Telegram предупредил их об ограничении доступа к каналам за нарушение правил App Store.