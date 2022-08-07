«Вясна»: в Иваново силовики ищут причастных к диверсии на железной дороге

В Иваново и Ивановском районе силовики несколько дней приходят к местных жителям в поисках причастных к диверсии на железной дороге в Брестской области, пишет «Брестская Вясна».

По информации правозащитников, возле места диверсии были найдены канистры с крашеным топливом, которое используют в колхозах. «Вясна» утверждает, что силовики провели рейды по заправкам, где «клали лицом в пол».

Силовики также приходили в квартиры к сотрудникам сельхозпредприятий, а в нось с 5 на 6 августа они разогнали посетителей бара «Мед».