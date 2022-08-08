В Борисове задержали бывшего главного редактора газеты «Борисовские новости»

В Борисове силовики задержали бывшего главного редактора газеты «Борисовские новости» Анатолия Букаса и его жену, сообщает «Белорусская ассоциация журналистов». Позже жену экс-главреда отпустили.

По информации БАЖ, днем супругов на стоянке «вытянули» из машины. Во время задержания звучали обвинения в распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП). Дом супругов обыскали.

Первый номер газеты «Борисовские новости» вышел в 1992 году. Печатная версия издания перестала выпускаться в 2019 году. В ноябре 2021 года суд признал сайт издания «экстремистскими материалами».