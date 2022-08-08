Силовики задержали отца уехавшей из Беларуси журналистки Алины Болбас, сообщает провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

Авторы канала пишут, что минчанина задержали за участие в маршах. На «покаянном» видео он рассказывает, что вместе с дочкой в августе 2020 года ходил на протесты и вел об этом дневник. Задержанный говорит, что в дневнике высказывался в адрес милиции.

Авторы канала использовали фото из дневника: на нем описывается, какие лозунги выкрикивали протестующие. Например, «Света наш герой, Саня ты отстой» и «Убирайся вон, ты и твой ОМОН».

«Как нам рассказали в ГУБОП, отец одной из недожурналисток, которая сейчас прячется в Польше и поливает нашу страну грязью, с младенчества всячески потакал дочери, если мать хотела поставить девочку в угол, любящий папа всегда заступался», — написали авторы канала.

Алина Болбас — беларуская журналистка, бывшая активистка «Задзіночання беларускіх студэнтаў». Сейчас минчанка учится в Европейском гуманитарном университете.