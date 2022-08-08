Осужденного за массовые беспорядки Никиту Золотарева перевели из колонии в тюрьму

Осужденного за массовые беспорядки 18-летнего Никиту Золотарева перевели из Могилевской исправительной колонии № 15 в Жодинскую тюрьму № 8, сообщает «Гомельская вясна» со ссылкой на его отца.

Правозащитники пишут, что Золотарев будет отбывать наказание в тюрьме строгого режима. Отец Золотарева уточнил «Медиазоне», что узнал об этапировании из письма сына. Кроме того, отцу пришло извещение из тюрьмы в Жодино. Что стало причиной перевода, неизвестно.

14 июля 2021 года суд Центрального района Гомеля приговорил Золотарева к 1,5 годам лишения свободы за «нападение на сотрудников СИЗО» (статья 364 УК). Согласно материалам дела, он сделал подножку сотруднику СИЗО Лучкину. Когда тот поднялся, то прислонил Золотарева к стене, но подросток схватил сотрудника за волосы и шею, а также угрожал применить насилие в адрес сотрудницы Ховбок и ее близких.

22 февраля 2021 года подростка приговорили к 5 годам воспитательной колонии за участие в массовых бепорядках (статья 293 УК), незаконное изготовление взрывчатых веществ (статья 295-3 УК) и насилие в отношении милиционера (статья 364 УК).

После сложения с двух приговоров, общий назначенный срок заключения составил 4,5 года.