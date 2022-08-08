У осужденного активиста Павла Виноградова врачи диагностировали туберкулез, сказала «Медиазоне» его жена Светлана Виноградова.

«Подтвердили в Орше. Брали анализы», — рассказала Виноградова.

28 июля его перевели из колонии № 11 в Волковыске в Оршанскую исправительную колонию №12, где держат и лечат осужденных, которые больны активной формой туберкулеза, писал правозащитный центр «Вясна».

В марте Минский областной суд приговорил Виноградова к 5 годам колонии. Его признали виновным в разжигании вражды (статья 130 УК), клевете на Александра Лукашенко (статья 367 УК) и в грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Суд над активистом проходил в закрытом режиме.

28 июня КГБ внес Павла Виноградова в список лиц, причастных к террористической деятельности.