Обвиняемый юрист Юрий Зенкович признал вину по делу о захвате власти

На заседании по делу о захвате власти обвиняемый по четырем статьям Уголовного кодекса юрист Юрий Зенкович признал вину, сообщает «Спутник».

Зенкович сказал, что полностью признает свою вину и извиняется перед другими обвиняемыми по делу. «Из-за того, что я плохо сделал свое дело, четверо моих друзей попали за решетку, и я хотел бы попросить у них прощения», — заявил он.

На вопрос прокурора о том, признает ли он себя организатором заговора, Зенкович ответил, что не оспаривает, передает «Спутник».

Юриста обвиняют в заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК), создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), публичных призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК) и разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК).

Зенкович заключил сделку со следствием, писал «Спутник». Из этого следовало, что юрист обязался помогать в расследовании дела.

Юрий Зенкович — живущий в США беларуский юрист.14 апреля 2021 года о задержании Зенковича в Москве рассказала его жена. По ее словам, Зенкович находился в Европе и России в бизнес-поездке, 12 апреля должен был вернуться в США, но 11 числа перестал выходить на связь.

В апреле того же года задержали остальных фигурантов дела о захвате власти. Кроме Зенковича обвиняемыми проходят: глава партии БНФ Григорий Костусев, политолог Александр Федута, бухгалтер Ольга Голубович и дальнобойщик Денис Кравчук.

Александр Федута на процессе признал свою вину частично, Григорий Костусев вину не признал. Еще два фигуранта — Ольга Голубович и Денис Кравчук — вину признали в полном объеме.

По версии, которую озвучил глава КГБ Иван Тертель в эфире телеканала ОНТ, они при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот, убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.