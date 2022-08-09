ГУБОПиК: 79 процентов беларусов, находящихся в розыске по делам о протестах, уехали из страны

Значительная часть беларусов, находящихся в розыске по делам о протестах, уехала из страны, заявил заместитель начальника ГУБОПиК Михаил Бедункевич в интервью «СБ Беларусь сегодня».

По его словам, речь о 79 процентах из числа тех, кто находится в розыске по статьям, связанными с протестами. Он также отметил, что многие оппозиционеры общаются со своими сторонниками внутри Беларуси через интернет.

Бедункевич считает, что «скрывающиеся за рубежом лица, пользуясь своей нынешней недосягаемостью и кажущейся безнаказанностью, продолжают свою экстремистскую деятельность в Беларуси».

Представитель ГУБОПиК озвучил, что с 2020 до 2022 года выявлено и задокументировано как минимум 12 фактов «финансирования экстремистской деятельности на территории страны». Главное управление по борьбе с организованной преступностью установило и 100 человек, причастных к плану «Перамога», сказал Бедункевич.

Также ГУБОПиК установил 160 владельцев и администраторов телеграм-каналов, которые признаны в Беларуси экстремистскими, следует из интервью.



