«Белорусский силовик»: против Павла Белоуса возбуждено уголовное дело об измене государству

Следственный комитет возбудил против основателя магазина symbal.by Павла Белоуса уголовное дело об измене государству (часть 1 статьи 356 УК), пишет провластный телеграм-канал «Белорусский силовик».

«Что б вы понимали, он и его подельники несколько лет выполняли задания иностранных государств и организаций за денежное вознаграждение, пропагандируя идею "польского мира", накачивая ненавистью электорат страны к государству. Снабжал протестной символикой через принадлежащий ему магазин "SYMBALBY"», — пишут авторы канала.

Кроме того, утверждает канал, Белоус «в 2020 "находясь на земле" помогал координировать деятельность, направленную на насильственный захват власти».

1о июня «Белорусский силовик» писал, что СК возбудил против Белоуса уголовное дело о руководстве экстремистским формированием (статья 361-1 УК).

«В 2020 году через его конторку осуществлялось финансирование экстремистской деятельности, а также накачивание протестных масс бчбшной символикой для демонстрации картинки в качестве отчета о потраченных вливаний на госпереворот», — утверждали авторы телеграм-канала.

По их словам, в Беларуси находятся люди, «получавшие деньги на финансирование госпереворота из Польши для "размывания" больших сумм, которыми затем распоряжался Белоус», поэтому «их действиям будет дана правовая оценка».

В конце декабря 2021 года symbal.by сообщал, что против Белоуса завели уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Основатель symbal.by должен был освободиться из-под административного ареста 23 декабря, но его отвезли в Следственный комитет, а после заключили под стражу в СИЗО. В квартире Белоуса провели обыск и конфисковали технику.