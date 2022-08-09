Беларуский расследовательский центр опубликовал имена более 10 беларусов, воевавших в Украине на стороне России

Беларуский расследовательский центр опубликовал имена 12 беларусов-участников военных действий в Украине на стороне России.

Шестерых беларусов, воюющих за Россию, центр идентифицировал как 52-летнего Анатолия Молчанова, 42-летнего Андрея Гришутина, 32-летнего Александра Ступницкого , оршанца Сергея Сазанова, 38-летнего бобруйчанина Дениса Зуба и 46-летнего уроженца Осиповичей Сергея Лановенко. Последний рассказал журналистам, что в июле приезжал в отпуск в Беларусь, и вопросов со стороны силовиков к нему не возникло.

Лучший сыщик и молодой семьянин. Что известно о беларусах, подозреваемых в военных преступлениях в Бучанском районе

Как утверждает расследовательский центр, Молчанов служит в вооруженных силах самопровозглашенной ДНР, а Лановенко — в народной милиции. Ступницкий, Сазонов и Зуб — наемники в составе «ЧВК Вагнера».

Как отмечают журналисты, остальные шестеро из воевавших за Россию беларусов — Василий Курлович, Павел Евглевский, Петр Лузанов, Николай Марков, Владислав Чернов и Андрей Бобко — уже погибли.

Журналисты позвонили в МВД, чтобы узнать, какие меры там принимают против беларусов, которые воюют в Украине на стороне России. Заместители министра внутренних дел Николай Карпенков и Геннадий Казакевич отказались от комментариев по телефону. В пресс-службе ведомства на звонки и запросы не ответили.